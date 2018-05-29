En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,27 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 3,25 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020847 -3,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020350 -3,26 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021582 -3,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012784 -3,24 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022212 -3,24 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021180 -3,22 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020644 -3,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020128 -3,21 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012779 -3,21 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,020942 -3,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)