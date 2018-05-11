En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,36 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027506 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025009 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014680 -0,31 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044841 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010767 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,029666 -0,20 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039541 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011566 -0,15 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026915 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049376 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)