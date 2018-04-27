En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026945 -0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021338 -0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014844 -0,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015793 -0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052888 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033084 -0,55 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018706 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010473 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035124 -0,40 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048510 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)