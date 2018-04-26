En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 2,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027207 -3,21 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020499 -2,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076127 -2,21 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019958 -2,19 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050779 -2,18 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081522 -2,18 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108481 -2,18 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095826 -2,18 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049831 -2,14 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073654 -2,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)