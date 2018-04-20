En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,78 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019070 -1,79 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018514 -1,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011645 -1,78 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019628 -1,78 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020207 -1,77 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019275 -1,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018671 -1,77 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,011640 -1,76 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018980 -1,76 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018312 -1,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)