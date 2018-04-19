En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,29 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010606 -0,84 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044839 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035838 -0,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049529 -0,13 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027168 -0,11 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039128 -0,08 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052527 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014348 -0,04 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026821 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)