En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,91 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023466 -2,74 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020386 -1,91 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019240 -1,91 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,018375 -1,90 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019802 -1,89 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018834 -1,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018680 -1,89 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019147 -1,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011749 -1,89 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,019767 -1,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)