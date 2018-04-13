En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,56 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036017 -0,66 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027350 -0,56 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045139 -0,55 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019516 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019197 -0,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011975 -0,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019040 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019614 -0,53 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020184 -0,53 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049753 -0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)