En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,27 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029424 -0,30 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016455 -0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,022097 -0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055908 -0,19 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019704 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017159 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010593 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012559 -0,11 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,054184 -0,07 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050935 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)