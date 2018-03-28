En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,59 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023487 -1,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016101 -0,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016615 -0,59 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019777 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068251 -0,40 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020238 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016613 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,022153 -0,27 Groupama Em. His. Sen. EYF 0,060603 -0,27 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052833 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)