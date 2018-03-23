En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023294 -3,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076923 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036973 -0,91 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040636 -0,71 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,108545 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056694 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023156 -0,66 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122316 -0,64 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097681 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048933 -0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)