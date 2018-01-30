En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025585 -0,80 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044168 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013511 -0,42 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013207 -0,41 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013577 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014096 -0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013585 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013902 -0,38 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013203 -0,38 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013319 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)