En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,52 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025027 -0,60 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013309 -0,52 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045809 -0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,036583 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,033259 -0,48 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048625 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,026278 -0,48 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,025060 -0,45 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042034 -0,38 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,018850 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)