En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,99 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017501 -1,00 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018064 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018395 -0,99 Groupama Em. Altın EYF 0,018360 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017358 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017879 -0,98 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017794 -0,98 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,010920 -0,97 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016244 -0,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,010932 -0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)