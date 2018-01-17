En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,65 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,58 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013456 -0,52 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013165 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013364 -0,52 Groupama Em. Katkı EYF 0,013460 -0,51 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028699 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)