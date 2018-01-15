En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,89 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,68 ile "Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032550 -0,62 Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,064084 -0,61 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057095 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029972 -0,59 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,038199 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)