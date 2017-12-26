En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010508 -0,12 Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015607 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,048296 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,021974 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF 0,013312 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013333 -0,07 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,013989 -0,06 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,041625 -0,06 Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,064530 -0,06 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,042250 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)