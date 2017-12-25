En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 0,51 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF" ve "Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,073183 -0,56 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,049544 -0,51 Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,093449 -0,51 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047384 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032434 -0,40 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,024780 -0,37 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,044652 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025636 -0,35 MetLife Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF 0,024836 -0,33 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,039975 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)