En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF", yüzde 0,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,54 ile "NN Hayat ve Emek. Altın EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,071210 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017135 -0,56 NN Hayat ve Emek. Altın EYF 0,010718 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017247 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017492 -0,53 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017681 -0,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016986 -0,53 Groupama Em. Altın EYF 0,017947 -0,53 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017408 -0,53 Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,018000 -0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)