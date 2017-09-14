En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.His.Sen.Beyaz EYF" ve "Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,11 ile "Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.His.Sen.Beyaz EYF 0,047045 -1,32 Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,088722 -1,32 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,019565 -1,11 Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,028206 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,033961 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,053785 -0,98 Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,056677 -0,97 Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,019579 -0,96 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,049020 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,064311 -0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)