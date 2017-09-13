En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", ve yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,010995 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030159 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021314 -0,67 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038837 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020476 -0,36 Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,011797 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,064906 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,034298 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,054315 -0,30 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,019785 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)