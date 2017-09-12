En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF" ve yüzde 1,47 ile de "Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016608 -1,48 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016315 -1,47 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016062 -1,47 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015812 -1,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016139 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015670 -1,47 Groupama Em. Altın EYF 0,016554 -1,45 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015485 -1,44 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015933 -1,44 Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF 0,014662 -1,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)