En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari Kayak Merkezi'nde 122, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 109, Palandöken'de 108, Yedi Kuyular'da 92, Erciyes ve Haserek'te 80, Uludağ'da 70, Davraz'da 68, Murat Dağı'nda 57, Nemrut'ta 55, Sarıkamış'ta 50, Hazarbaba'da 45, Ergan'da 42, Ilgaz'da 33, Yalnızçam, Denizli ve Zigana'da 30, Konaklı'da 29, Çambaşı'nda 18, Yıldıztepe'de 13, Ladik'te ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: