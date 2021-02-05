En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

05.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:46
En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari Kayak Merkezi'nde 122, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 109, Palandöken'de 108, Yedi Kuyular'da 92, Erciyes ve Haserek'te 80, Uludağ'da 70, Davraz'da 68, Murat Dağı'nda 57, Nemrut'ta 55, Sarıkamış'ta 50, Hazarbaba'da 45, Ergan'da 42, Ilgaz'da 33, Yalnızçam, Denizli ve Zigana'da 30, Konaklı'da 29, Çambaşı'nda 18, Yıldıztepe'de 13, Ladik'te ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 06.02.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-5 3
IlgazS-3 4
Kartalkaya P-4 5
KartepeAB 2 11
Nemrut Dağı PB-8 0
PalandökenP-9 0
SarıkamışÇB-12 2
UludağAB-1 8
YıldıztepeP-3 7
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Özcan Deniz Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:48:07. #1.15#
title