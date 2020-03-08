En fazla kadın esnaf oranı Çanakkale'de, en az Siirt'te bulunuyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› En fazla kadın esnaf oranı Çanakkale'de, en az Siirt'te bulunuyor - Haber
Çanakkale, Siirt, Güncel

En fazla kadın esnaf oranı Çanakkale'de, en az Siirt'te bulunuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en fazla kadın esnaf oranının Çanakkale'de, en az Siirt'te olduğunu bildirdi.

08.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:24
En fazla kadın esnaf oranı Çanakkale'de, en az Siirt'te bulunuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en fazla kadın esnaf oranının Çanakkale'de, en az Siirt'te olduğunu bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye geneli kadın esnaf ve sanatkar oranlarını açıkladı.

Toplam esnaf ve sanatkarlar içinde kadın esnaf ve sanatkar oranının en yüksek olduğu bölgelerin Marmara ve Ege olduğunu belirten Palandöken, iller bazında ise Çanakkale'nin ilk sırada geldiğini ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde toplam esnaf ve sanatkar içinde kadın esnaf ve sanatkar oranının en yüksek olduğu ilimiz yüzde 23,8 ile Çanakkale olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'yi yüzde 23,5 ile Uşak, yüzde 21,9 ile Balıkesir, yüzde 21,4 ile İzmir ve yüzde 21,1 ile Muğla izliyor. Bu illerdeki girişimci kadınlarımızı tebrik ederken kadınların girişimcilik faaliyetlerinin diğer illerimize de örnek olmasını ve kadın esnaf oranının daha da yükselmesini diliyorum."

Palandöken, kadın esnaf ve sanatkar oranının en düşük olduğu bölgelerin Güneydoğu ve Doğu Anadolu olduğunu aktardı.

İller bazında Siirt'in yüzde 4,9 ile en az kadın esnaf ve sanatkar oranına sahip olduğuna dikkati çeken Palandöken, bu ili yüzde 4,9 ile Ağrı'nın, yüzde 5,6 ile Bitlis'in, yüzde 5,9 ile Şırnak'ın, yüzde 6,4 ile Hakkari'nin izlediğini kaydetti.

Palandöken, buralardaki kadın girişimci potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Ülkemizin kalkınması için daha fazla girişimci kadına ihtiyacımız var. Kadınlarımızı esnaf ve sanatkarlığa özendirmek için gerekli teşvik ve desteklerin artırılmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı Haber
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İrfan Can Sergen Yalçın Arda Kardeşler Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: En fazla kadın esnaf oranı Çanakkale'de, en az Siirt'te bulunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:54:27. #1.15#