En fazla inciri Almanlar tüketti

Aydın'ın milli ürünü kuru incir için halk arasında ilk gemi olarak bilinen ilk ihracatın 6Ekim'de gerçekleşeceği belirtildi.

Aydın'ın milli ürünü kuru incir için halk arasında ilk gemi olarak bilinen ilk ihracatın 6Ekim'de gerçekleşeceği belirtildi. Ege İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada geçen yıl en fazla kuru inciri ihracatının Almanya'ya yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirin, 2021/22 sezonunda "ilk gemi tarihi" olarak da bilinen ilk ihracat tarihini belirlemek için İhracatçı Birliklerine üye kuru incir ihracatçısı firmalar, Ticaret Bakanlığı ve TİM temsilcileri, Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında online olarak bir araya geldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan kuru incirde ürünün olgunlaşma dönemi ve iklim koşulları da baz alınarak 2021 sezonunun ilk yükleme tarihinin 6 Ekim 2021 olarak Ticaret Bakanlığı onayına sunulmasına karar verildi. Toplantıda alınan ve Kuru Meyve Sektör Kurulu tarafından onaylanan bu tarih, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak onay sonrasında resmiyet kazanacak ve yürürlüğe geçecek" dedi.

Kuru incir ihracatının 2020 sezon başı olan 30 Eylül 2020'den 28 Ağustos 2021 tarihine kadar önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 2 artışla 67,2 bin ton, değerde yüzde 4 artışla 241 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Celep "Bu ürün yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke; Almanya, ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre oldu" dedi.

Rekoltede düşüş bekleniyor

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği teknik ekibinden ve bazı sektör paydaşlarının üretim bölgelerindeki gözlemlerine göre; Temmuz sonu-Ağustos başında meydana gelen aşırı sıcakların bazı bölgelerde ağaçlarda gazelleme gibi sorunlara yol açtığı bu durumun da rekoltede düşüşe neden olacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı