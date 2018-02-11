En Fazla Gümüşhaneli İstanbul'da Yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre en fazla Gümüşhane doğumlu İstanbul'da, en az Gümüşhane doğumlu birey ise Kilis'te ikamet ediyor.

TÜİK verilerinin değerlendirmesi sonucu elde edilen bilgilere göre ülke genelinde 455 bin 760 Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey bulunurken, İstanbul'da yaşayan 141 bin 887 Gümüşhaneliyi, 38 bin 58 kişiyle Kocaeli, 32 bin 885 kişiyle Ankara, 15 bin 108 kişiyle Bursa, 13 bin 894 kişiyle Trabzon izledi.

2017 yılı rakamlarına göre Gümüşhane'de yaşayan Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey sayısının daha fazlasının İstanbul'da yaşadığı belirlenirken, 2016 yılında Gümüşhane ilk sırada, İstanbul ikinci sırada yer almıştı. 2017 rakamlarına göre Gümüşhane'de yaşayan Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey sayısı 134 bin 535 kişi olarak gerçekleşirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 138 bin 930 kişiydi.

En az Gümüşhane doğumlu birey ise 35 kişiyle Kilis'te ikamet ediyor. Kilis'i 40 kişiyle Ardahan, 53 kişiyle Karaman, 65 kişiyle Tunceli ve 72 kişiyle Osmaniye izledi. - GÜMÜŞHANE