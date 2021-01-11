En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi
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En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

11.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:03
En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

KFMİB'den alınan bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde, Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 4, Samsun ve İzmir'den birer şirket yer alırken, talebi doğrultusunda bir firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken adı açıklanan kalan 18 firma ise şöyle sıralandı:

"Durak Fındık, Özgün Gıda, Yavuz Gıda, Arslantürk Tarım Ürünleri, Yavuzkan Hazel Gıda, Poyraz Fındık, Sabırlar Fındık, Gürsoy Tarım Ürünleri, Özyılmaz Fındık, Şenocak Gıda Fındık, Noor Fındık, Karımex Gıda, Nimeks Organik Tarım, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık, Ahmet AK Gıda, Dost Fındık, Karadere Tarım Ürünleri ve Uslu Tarım Ürünleri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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