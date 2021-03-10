En fazla e-atık toplanmasına katkı sağlayan belediye "Ataşehir"
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En fazla e-atık toplanmasına katkı sağlayan belediye "Ataşehir"

10.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:21
En fazla e-atık toplanmasına katkı sağlayan belediye

Çevre ve insan sağlığına önem veren ve bu konuda geliştirdiği projelerle Türkiye'de pek çok kuruma örnek olan Ataşehir Belediyesi, 2020 yılında, "E-Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler" çalışmasında birinci oldu.

Çevre ve insan sağlığına önem veren ve bu konuda geliştirdiği projelerle Türkiye'de pek çok kuruma örnek olan Ataşehir Belediyesi, 2020 yılında, "E-Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler" çalışmasında birinci oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve belediyeler işbirliği ile düzenlenen, e-atık toplama çalışmasına katılan Ataşehir Belediyesi, Elektrikli ve Elektronik Atıklar 6. Grup Küçük Ev Aletleri yönetiminde en fazla katkı sağlayan birinci belediye oldu.

Ataşehir küçük ev aletleri yönetiminde birinci

Ataşehir Belediyesi; 2018 yılında, "Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız!" e-atık toplama projesi ile yeni bir sosyal sorumluluk projesini başlatmıştı. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar uygun biçimde toplanmadığı, geri kazanılmadığı veya bertaraf edilmediği taktirde içerdikleri tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılıyor ve çevre ve insan sağlığına geri dönülemez zararlar veriyor.

Tüm bu sorunların neticesinde Ataşehir Belediyesi, özel sektör ile bir araya gelerek örnek bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdu ve elektrikli ve elektronik atıkların toplanması için ortak bir protokol imzalandı. Bu proje sayesinde; Ataşehir Belediyesi, AGİD ve CarrefourSA yasal sorumluluklarını yerine getirerek hem e-atık ve geri dönüşüm konusunda vatandaşın bilinçlenmesine katkı sağlıyor hem de yapılacak bağışlar ile Tohum Otizm Vakfı'na destek oluyor. Devam eden proje kapsamında, çevreci ve duyarlı vatandaşlar, kullanılmayan, atık hale gelen küçük ev aletlerini ve lambalarını CarrefourSA'lara getirerek hem geri dönüşüme destek hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor. 2020 yılında belediyenin tüm hizmet binalarına ve Ataşehir CarefourSA'lara yerleştirilen özel toplama kutularında 1466 kg atık haldeki küçük ev aletleri toplanarak otizmli çocukların eğitimine katkı sağlandı. - İSTANBUL

En fazla e-atık toplanmasına katkı sağlayan belediye 'Ataşehir'
En fazla e-atık toplanmasına katkı sağlayan belediye 'Ataşehir'
En fazla e-atık toplanmasına katkı sağlayan belediye 'Ataşehir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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