En Fazla Çocuk İstismarı Görüntüsünü Barındıran Ülke Hollanda

Cinsel istismara uğrayan çocuk görüntülerinin neredeyse yarısı Hollanda mahreçli internet sitelerinden yayınlanıyor.

Internet Watch Foundation (IWF, Internet Denetleme Vakfı) adlı kuruluşun verilerine göre, 2018'de 105 bini aşkın internet sitesi yasadışı çocuk istismarı görüntüleri içeriyordu. Bunların yüzde 47'si Hollanda merkezliydi.

IWF, Hollanda'nın "çocuk istismarı için suç cenneti" haline geldiği uyarısında bulundu.

Hollanda hükümeti ise çocuk istismarı görüntülerinde artış olduğunu kabul ederek bu sorunla mücadele edeceğini vurguladı.

2018 başlarında yayımlanan bir raporda, bu tür görüntülerin "internetten silinmesi gerekiği" vurgulanıyordu. Raporda ne var?

IWF, internette çocuk istismarı görüntülerine rastlayan herkesin ihbarda bulunabileceği bağımsız bir kuruluş.

Çeşitli internet siteleri, sosyal iletişim ağları ve güvenlik güçlerinin işbirliğiyle bu tür görüntüler internetten kaldırılıp incelemeye alınıyor. 1996'dan bu yana bir milyonu aşkın ihbar değerlendirildi.

IWF'in 2018'e dair yıllık raporunda, 105.047 internet adresinde çocuk istismarı görüntülerine rastlandığı belirtiliyor.

2017 rakamlarıyla kıyaslandığında bu rakamda büyük bir artış olduğu görülüyor. IWF, yasa dışı görüntülerin tespit edilmesini sağlayan teknolojik gelişmelerin de bunda etkili olduğunu söylüyor.

IWF başkanı Susan Hargreaves, İngiltere'de yasa dışı görüntüleri paylaşmak isteyenlere karşı mücadelenin işe yaradığını ifade ediyor.

Raporda, bu tür görüntülerin binde 4'ünün İngiltere merkezli sitelerde tutulduğu belirtiliyor.

Hargreaves, Hollanda'nın bu konuda ciddi bir mücadele yürütmesi gerektiğini vurguluyor.

İhbar edilen fotoğrafların yüzde 82'si sosyal iletişim ağları veya şahsi sitelerden ziyade foto barındırma sitelerinde bulunuyor.

Bu sitelerin bazıları, internet sitesi açmanın daha ucuz olması nedeniyle Hollanda merkezli.

IWF, çocuk istismarı içeriklerine sahip siteleri barındıran işletmelerle ortak çalışarak bu görüntülerin kaldırılmasını sağlıyor.

Facebook gibi şirketlerin bu tür yasadışı görüntüleri sistemden kaldırmada hızlı davranması sayesinde ABD'de bunlara dair ihbarların sayısı daha az.