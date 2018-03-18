En Fazla Ceza Finansal Hizmet Sözleşmeleri İçin Kesildi

DENİZ ÇİÇEK - Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl tüketici mevzuatına aykırılıktan dolayı 44 firmaya 105,9 milyon lira idari para cezası kesilirken, en fazla ceza 74,7 milyon lirayla finansal hizmet sözleşmeleri için uygulandı.

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında özel sektöre yönelik denetimler yapıldı.

Bu kapsamda, abonelik, bankacılık, ön ödemeli konut satış, taksitle satış, paket tur ve devre tatil sözleşmeleri ile mesafeli, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, piramit satış sistemlerine ilişkin yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 44 firmaya 105 milyon 890 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık denetimlerinde en fazla ceza, 74 milyon 715 bin 603 lirayla finansal hizmet sözleşmeleri için kesildi. Bu ceza, ihlali tespit edilen 7 finansal kuruluşa verildi.

Finansal hizmetleri, 8 firmaya kesilen 16 milyon 150 bin 517 liralık cezayla devre tatil sözleşmeleri izledi. Abonelik sözleşmeleri için de 1 firmaya 11 milyon 519 bin 768 lira ceza uygulandı. Taksitle satış sözleşmeleri alanında 1 firmaya kesilen ceza tutarı 1 milyon 251 bin 892 lira oldu. 16 firmaya da mesafeli sözleşmeler alanındaki ihlalleri nedeniyle 1 milyon 27 bin 116 lira ceza kesildi.

Bakanlıkça, ihlali tespit edilen 2 firmaya da ön ödemeli konut satış sözleşmeleri nedeniyle 906 bin 747 liralık ceza verildi. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler alanında ihlali tespit edilen 6 firmaya uygulanan ceza ise 158 bin 104 lira oldu.

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları kapsamında 1 firmaya 100 bin lira, paket tur sözleşmeleri ve piramit satış sözleşmeleri alanlarında da 1'er firmaya 30 bin 176 lira ceza kesildi.

Vatandaş mesafeli sözleşmeler ile fiyat etiketlerini şikayet etti

Bakanlığa, çeşitli alanlarda toplam 37 bin 260 tüketici şikayeti ulaştı. Vatandaşlarca en fazla şikayet edilen alan 10 bin 598 ile mesafeli sözleşmeler ve fiyat etiketleri oldu. Ayıplı mal ve hizmetler alanında 9 bin 579 şikayet gelirken, abonelik ve süreli yayın sözleşmeleri alanındaki şikayet sayısı 4 bin 24 olarak gerçekleşti.

Garanti belgeleri nedeniyle 2 bin 958, ticari reklam, ilanlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle de 2 bin 254 şikayet geldi. Tüketici hakem heyetleri ve Tüketici Bilgi Sistemi'ne ilişkin bin 535, işyeri dışında yapılan satışlar, piramit sistemler ve taksitli satışlara ilişkin bin 432 şikayet ulaştı. Finansal mal ve hizmetler alanında bin 336 şikayet gelirken, devre tatil ve paket tur sözleşmelerinde bin 181 şikayette bulunuldu.

Satış sonrası hizmetler, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, haksız sözleşme şartları ve diğer alanlarda ise toplam 2 bin 363 şikayet geldi.