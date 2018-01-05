En Fazla 25 Kişi Binebilir" Dedikleri Balıkçı Teknesine 50'nin Üzerinde Kişi Bindirdiler

Rize'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın denize açılarak ağ atacağı balıkçı teknesine Anadolu Ajansı dışında basın mensubu almamak için "Bu tekneye en fazla 25 kişi binebilir" diyen bakanlık yetkilileri tekneye 50'nin üzerinde kişiyi bindirdiler.



Rize'nin Pazar ilçesinde limandan bir balıkçı teknesi ile denize açılarak sembolik olarak ağ atacak olan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı takip eden basın mensupları tekneye bindikleri sırada bir bakanlık yetkilisi basın mensuplarını azarlayarak tekneden inmelerini istedi. Tekneye en fazla 25 kişiyi alabileceklerini belirten yetkililer, Anadolu Ajansı dışındaki basın mensuplarına başka bir tekneye binmelerini istediler. AA dışındaki basın mensupları balıkçı teknesine alınmazken, 25 kişinin binebileceği belirtilen tekneye 50'den fazla kişi binerek denizde yol aldı. - RİZE