En fanatiği Trabzonspor taraftarı!

ABD merkezli şirketin araştırmasında Türk finali oynandı.

ABD merkezli şirketin araştırmasında Türk finali oynandı. 25 Nisan'da başlayan ve 1 hafta süren oylamaya rekor katılım gerçekleşirken 454 bin 151 oy kullanıldı.

Finalde mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak üstünlük kurdu. Bordo mavililerin 1. olduğu turnuvayı Beşiktaş 2. olarak tamamlarken, Boca Juniors ise 3. oldu.