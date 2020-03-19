En Eski Modern Kuş Fosili Keşfedildi

Bilim insanları en eski kuş fosilini keşfetti. Keşfedilen fosile "WonderChicken" adı verildi.

Uluslararası paleontologlardan oluşan bir ekip, bulgularını yaklaşık 67 milyon yıl öncesine kadar çıkaran en eski modern kuş fosilini ortaya çıkardı. Fosilin, dünyaya dinozorlar çağını sona erdiren büyük bir asteroit çarpmadan hemen önce yaşayan kuşların kökenlerini anlamamıza yardımcı olacağı, bugünün ördekleri ve tavuklarına benzeyen, korunmuş bir kafatasına sahip olduğu söyleniyor.

Yapılan çalışmada, Belçika'da bulunan bir fosil bölgesi olan Maastricht formasyonu içindeki kayalara gömülü bulunan bir kemik koleksiyonunun keşfi gerçekleştirildi. Paleontologlar, bölgedeki bir kaya yüzeyinden çıkan bacak kemiği parçalarını gördüler ve bulgularını yüksek çözünürlüklü bir X-ışını tarayıcısından geçirdiler. Yüzeyin hemen altında, taramalar korunmuş bir kafatası ortaya çıkardı.

Tavuk Benzeri Kuşlara Benziyor

Cambridge Üniversitesi'nden bir paleobiyolog, kuş uzuv kemiklerini kötü koruyan bazı kayaları tarayana kadar, bu yeni fosilin ne kadar muhteşem olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu diye belirtti. Fosilin canlı tavuk benzeri kuşlara benzer özellikler gösterdiğini fark ettiğimiz için "Wonderchicken" adını verdik diye de sözlerine ekledi.

Kafatasının neredeyse tamamen sağlam olduğunu belirten bilim insanları, fosil ile ilgili daha kapsamlı bir analiz yapmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Ekip, kafatasının çoğunlukla, tavuk, bıldırcın ve kaz gibi kuşlar, kara kuşları ve su kuşlarını içeren, Galloanserae grubundaki kuşlarınkine çok benzediğini ifade ediyor. Araştırmacılar, fosilin yaşını 66.7 ile 66.8 milyon yıl arasında tarihlendiriyor.