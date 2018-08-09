En Ekonomik Makam Aracı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi makam aracı olarak bisiklet kullanıp yakıttan tasarruf sağlıyor.

Son günlerde dövizdeki yükselişten dolayı ekonomiye katkı sağlamak istediğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, bisikletin hem ekonomik hem de spor yapmak için çok iyi bir ulaşım aracı olduğunu söyledi. Çelebi, işe şoförünün sürdüğü çift pedallı bisikletle gidiyor. Şoförünün arkasındaki koltukta oturup pedal çeviren Çelebi, kurum ziyaretlerine de makam aracı olarak kullandığı bisikletle gidiyor.

"Hem ekonomik hem de zamandan tasarruf ediyorum"

Yusuf Çelebi hem ekonomik olarak tasarruf ettiğini hem de trafikte daha hızlı hareket ettiği için zamandan tasarruf ettiğini belirterek, "Bisiklet çok iyi bir spor aracıdır. Spor yapan insan her zaman zinde kalır. Yoğun trafiğe takılmıyorum. Zamandan bu sayede tasarruf sağlıyorum. Yakın bir yere gitmek istediğimde daha hızlı hareket ediyorum" dedi.

"Herkese tasfiye ediyorum"

Tüm yetkililere makam aracı olarak bisiklet tavsiyesinde bulunan Çelebi, "Benim makam aracım da var ancak ben bisikleti tercih ediyorum. Tavsiyem birçok kurum ve kuruluş temsilcisinin de makam aracı olarak bisiklet kullanmasıdır. Bu sayede hem çevre kirlenmesi önlenir hem trafikte zaman kaybı olmaz hem de yakıttan tasarruf sağlanır" şeklinde konuştu.

"Şehrimiz bisiklet kullanımı açısından uygun durumda"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bisikleti teşvik etmek için yoğun çalışmalar yaptığının altını çizen Çelebi, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Gerçekten dokunulmadık yer bırakmadı. Bu şehri engelliler için yaşanılabilir bir yere dönüştürdü. Bir çok noktada bisiklet yolları yapılıyor. Bisiklet kullanımı gittikçe artıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP