En eğlenceli adres Anne Şehir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğlenceli atölyeler gerçekleştirdi. Anne Şehir tesislerinde gerçekleşen atölyelerde fen/doğa ve bilim, tasarım, müzik, drama ve kukla yapımı, masal, dans ve geri dönüşüm yer aldı.

HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME

Anne Şehir tesislerinde gerçekleşen atölyelere aileler de katılma imkânı buldu. Özellikle hafta sonu "Ailemle Birlikle" etkinliklerinde çocuklar ebeveynleri ile doyasıya eğlendi. Fen/Doğa ve Bilim atölyesinde çocukların merak etme duyguları güçlendirilerek, keşfetme imkânı buldukları deneyler yapıldı, doğada yaşayan canlılar incelendi. Tasarım atölyesinde; çocukların kil hamuru ile kendi tasarımlarını gerçekleştirmeleri bu sayede hem ince motor hem de hayal güçlerini geliştirmeleri sağlandı. Müzikal sesler, duyulan sese dans hareketleri ile eşlik etme, ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları ile desteklenen müzik atölyesinde ise çocuklarla birlikte atık materyaller ile müzik aleti yapıldı ve ritim grubu oluşturuldu. Drama ve kukla atölyesinde ise çocukların "oyun" ve "canlandırma" ile kendi hikâyelerini eğlenceli bir şekilde anlatmaları sağlandı.

GÜVENLİ EĞLENCE ANNE ŞEHİR'DE

Çocukların eğlenmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan 'Anne Şehir' yarıyıl tatilinde pek çok atölye çalışması ile çocukları buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, hem kadınlara hem de çocuklara yönelik faaliyetlerle yıl boyu vatandaşa hizmet sunuyor. Her sene olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde gerçekleşen etkinliklerle de çocuklar kaliteli vakit geçirdi. Atölyelerde çocukların duygu ve hayal dünyalarını geliştirmelerine, düşündüklerini farklı biçimlerde ifade etme ve soyutlama yeteneklerini kullanmalarına yönelik etkinlikler yapılması amaçlandı. Vücut koordinasyonunu geliştiren dans aktivitesiyle çocukların mutlu zaman geçirmeleri sağlanarak, sosyal gelişimlerine destek olundu. Ayrıca geri dönüşüm atölyesi ile de çocukların atık materyaller ile oyuncak tasarımlarını oluşturmaları sağlanarak, geri dönüşümün doğamız için ne kadar önemli olduğunun farkındalığı kazandırıldı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Çocukların gelişimlerine yönelik etkinliklerin devam edeceğini aktaran yetkililer; el sanatları atölyesi, çocuk zumba atölyesi, ritim ve müzik atölyesinin hafta sonu gerçekleşeceğini belirtti.Detaylı bilgi ve kayıt için 0 262 318 27 25 nolu telefon aranabilir.

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