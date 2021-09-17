En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da başarının sırrı yüzde 90'a yaklaşan aşı oranı

Antalya'nın aşılanma hedefi yüzde 96

Yüzde 89,2 ile en çok aşılanma oranına sahip 9'uncu, nüfusa göre en düşük vakası bulunan 3 şehirden Antalya'da yüzde 95-96 aşılanma oranı bekleniyor

Milli Eğitim çalışanları ve öğretmenlerdeki aşılama oranı yüzde 92'li rakamlarda

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum"

"Vaka, yoğun bakım doluluk sayılarını yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz"

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aşılanmada Türkiye'de 9'uncu sırada, vaka sayısında ise en düşük üç şehirden biri olan Antalya'da hedefin 95-96 aşılanma oranı olduğunu söyledi. Kentte Milli Eğitime bağlı aşılanma oranının da yüzde 92'li rakamlarda olduğunun bilgisini paylaşan Hülür, "Aşı oranı artması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayla birlikte vaka sayılarını yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz" dedi.

Korona virüsle mücadelede, bugün itibariyle yüzde 89,2 aşılanma oranıyla Türkiye'de 9'uncu sırada yer alan turizm kenti Antalya, insidans haritasındaki 100 binde 40,46 vaka sayısıyla en düşük vaka sayısı bulunan 3'üncü şehir konumunda. Kentte aşılanma oranı her geçen gün artarken, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, bu oranın detaylarına ilişkin verileri ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı'na paylaştı.

Hedef nüfusa göre üçüncü doz aşılanma yüzde 90'lara yaklaşıldı

Antalya'nın aşılanma oranında Türkiye'de ilk 10 sırada bulunduğuna dikkat çeken Ünal Hülür, birinci dozda yüzde 90'a yaklaşan Antalya'nın ikinci doz aşıda yüzde 65, hedef nüfusa göre üçüncü doz aşıdaki oranın ise yine yüzde 90'lara yaklaşıldığını kaydetti.

Milli eğitimde aşılanma oranı yüzde 92

Vatandaşın aşıya olan ilgisinin oldukça yoğun olduğundan bahseden Hülür, Milli Eğitimde öğretmen ve çalışanların aşılanma oranını da yüzde 92'ye ulaştığını bildirdi. Hülür, şunları söyledi: "Okulların açılmasıyla birlikte hem yaşı uygun olan öğrencilerin, hem de milli eğitimde çalışanlar ile öğretmenlerin aşı olması son derece önemli. Milli eğitimdeki oran, sağlık çalışanlarındaki oranla aynı seviyeye çıktı. Antalya'nın milli eğitimde öğretmenler ve çalışanlar dahil aşılanma oranı yüzde 92'ye kadar çıktı."

"Aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum

Aşı olmayanlar için getirilen PCR testi ve HES kodu zorunluluğuyla birlikte aşılanmada artışın devam ettiğini belirten Hülür, "PCR testi ve HES kodu zorunluluklarıyla, aşılanmada artışın bir miktar arttığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

"Rakamlar yükselmeden kışı atlatmak istiyoruz"

Aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte vaka sayısının düşüşe geçtiğini, yoğun bakımlardaki doluluğun da azaldığını ifade eden Hülür, "Aşı oranı artması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayla birlikte bu rakamları yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz. Her bir vaka artışı, yoğun bakıma yansıyor. Şuan ki durumu muhafaza etmeli, hatta bunun da altına düşmeliyiz. Herkesi aşı olmaya, olanların da ikinci ve üçüncü dozlarını takip etmeye, maske ve mesafe kurallarına uymaya davet ediyorum" diye konuştu.