En Düşük Süt Fiyatı 2 TL Olmalı

Soyer, "Bu bedeli ödemekle ilgili kaynak sıkıntısı olacaksa aradaki fark "bedelli askerlik"ten gelecek gelirle kapatılsın" dedi.

KÖY-KOOP Merkez Birliği'nin ilk kadın genel başkanı seçilerek dikkat çeken Neptün Soyer, başkanlık görevini devralmasının ardından süt fiyatlarıyla ilgili bir çıkış gerçekleştirdi. Artan maliyetlerin çiftçiyi köylüyü vurduğunun altını çizen Soyer, süt fiyatının bir an önce belirlenmesini istedi.

ÜRETİCİNİN ÖDEYECEĞİ BEDEL KALMADI

KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bizler Çok Amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birliği Köy-Koop Genel Merkezi olarak, 13 il Birliğimiz,1200 birim kooperatifimiz ve onbinlerce süt üretici ortağımız, son yaşananları üzüntü ve kaygıyla izliyoruz.6 ayda bir toplanması gereken Süt Konseyinin üretici tüketici ve sanayicinin yüzünü güldürecek süt fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. Ancak ne yazık ki bu konu ile ilgili bilgileri, sosyal medyadan duyuyor, okuyoruz. Süt üreticisinin bu belirsizliğe dayanacak sabrı ve tahammülü kalmamıştır. Üretici, tüketici ve sanayiciyi memnun edecek en düşük süt fiyatı 2 Lira olmalıdır. Devletimizin bu bedeli ödemekle ilgili bir kaynak sıkıntısı varsa, aradaki farkı ''Bedelli Askerlikten'' elde edilecek gelirden karşılamalıdır. Çünkü üreticinin ödeyeceği 'bedel' kalmamıştır.