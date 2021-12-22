En düşük kar kalınlığı Düzce'de ölçüldü

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) –Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı her gün düzenli olarak kar kalınlıklarını ölçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden bilgi paylaşımında bulunuyor. Buna gören 22 Aralık günü ülke genelinde en yüksek kar kalınlığı Van'da ölçülürken en düşük ise Düzce'de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün kar yağışı olan şehirler ve noktalarda kar kalınlıklarını ölçüyor. Ölçümler daha sonra Genel Müdürlüğün sitesinde tek tek paylaşılarak son durum hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Bu kapsamda 22 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde bir çok noktaya kar yağışı düştü. En yüksek ve en düşük kar kalınlığı olan noktalarda belirlendi. Buna göre Düzce ile birlikte 10 şehir en düşük kar kalınlığına ulaşırken, en yüksek kar kalınlığına sahip alan ise 1 metre 65 santim ile Van Bahçesaray'a bağlı Karabet tepesi oldu. Konya Bozkur'a bağlı Sorkun yaylası 1 metre 14 santim ile ikinci sırada yer alırken, Erzincan Refahiye'ye bağlı Kayı köyü 1 metre 12 santim ile 3. sırada yer aldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 1 metre 4 santim ile dördüncü, Kocaeli Kartape Kayak Merkezi 97 santimetre ile beşinci, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 90 santimetre ile altıncı, Erzurum İspir Ulutaş'da 84 santimetre ile yedinci, Zonguldak Devrek'e bağlı Acusu Tepesi Radar Sahası 76 santimetre ile sekizinci, Kayseri Tomarza'ya bağlı Arslantaş köyü 69 santim ile dokuzuncu, Hakkari Kayak Merkezi ise 69 santim ile onuncu sırada yer aldı.

10 şehir 1 santimetre altında kaldı

Ölçüme göre en düşük kar kalınlığı olarak görülen 1 santimetre kar kalınlığında ise 10 şehir yer aldı. Buna göre Zonguldak, Düzce, Nevşehir, Isparta, Erzurum Yakutiye, Denizli Çardak, Konya Ereğli, Kastamonu, Van Edremit ve Gümüşhane en düşük kar kalınlığı olan kentler oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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