En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu?
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En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu?

06.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:11
En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu?

Ocak ayı ile birlikte emekli ve asgari ücretlere zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu?

2021 memur ve emekli zam oranı belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memura 4,36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3 de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7,36 ocakta zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 oranında zam alacak.

EHN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 21 lira,

En düşük Bağ-Kur ve tarım emeklisi maaşı bin 524 lira,

En düşük memur maaşı 4 bin 92 TL oldu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memur maaş zammı ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

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