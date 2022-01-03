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En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?
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Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti. Peki, En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye yükselecek. En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:

• 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye

• 2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye

• Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye

• Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

• SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,

• Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak

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