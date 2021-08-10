En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli
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En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli

En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, "Hayatın temel yapıtaşı olarak bildiğimiz suya bilgi kirliliği karıştı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, "Hayatın temel yapıtaşı olarak bildiğimiz suya bilgi kirliliği karıştı. İçilen suyun temizliği ve güvenirliliğini sorgulamaya önce PH derecesinden başlanmalı, zayıflatıcı özellik içinse kalite ve miktara bakılmalı." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, sağlıklı ve kaliteli su tüketmek adına en düşük 7.4 ph değeri olan suların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Yiğit, "Suyun ph değeri 7'nin altında olduğunda asidik, 7 olduğunda nötr, 7'nin üzerinde olduğunda bazik (alkali) diye tanımlanır. Alkali su hücre atıkları olan serbest radikallerin yani toksinlerin nötralize edilmesini ve vücuttan daha kolay atılmasını sağlar. Alkali suyun tek başına kilo verdirici bir etkisi bulunmamasına karşı ödem atmaya daha çok yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tek başına alkali su tüketimi ile kilo vermenin mümkün olmadığına dikkati çeken Yiğit, "Alkali suyun zayıflatıp zayıflatmadığı en çok merak edilen konulardan biri. Sırf kilo vermek adına tek başına alkali su tüketmek doğru değildir. Alkali su sadece zayıflamanıza yardımcı olur. Düzenli olarak egzersiz ile beraber dengeli beslenmezseniz sağlıklı kilo veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Suyu kaynatıp soğutularak içilmemesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, bu yöntemin sudaki kalsiyum ve magnezyum olmak üzere çeşitli minerallerin çökmesine neden olarak mineral kaybına yol açtığını belirtti.

Yemeklerden yine 10-15 dakika sonra tüketilen su sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önlediğini belirten Yiğit, "Başlıca bu etkileri ile kilo vermede faydalıdır. Paketlenerek tüketime sunulmuş sular gerekli kontrollerden geçtikleri için güvenilirdirler ve kaynatılmalarına gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, şunları kaydetti:

"Su metabolizmayı hızlandırır. Yemeklerden 10-15 dakika önce tüketilen su tokluk hissi verir ve daha çabuk doymamızı sağlar. Yemeklerden yine 10-15 dakika sonra tüketilen su sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler. Başlıca bu etkileri ile kilo vermede faydalıdır. Yalnızca tükettiğimiz su miktarı değil, kaliteli su tercihi de sağlığımız için önemli. Günde yaklaşık 2 ila 2.5 litre kadar su tüketmeliyiz. Yaz aylarında sıcaklık nedeni ile su kaybımız daha çok olduğundan bu miktarı 3 ila 3.5 litreye kadar çıkarabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli - Haberler Ekonomi
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