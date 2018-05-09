En Değerlisi Kırmızı Şeytanlar

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 895 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar doları aştı.