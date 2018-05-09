En Değerlisi Kırmızı Şeytanlar
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 895 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar doları aştı.
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 895 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar doları aştı.
Kaynak: Dunya.com