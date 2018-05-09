En Değerlisi Kırmızı Şeytanlar

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 895 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar doları aştı.

En Değerlisi Kırmızı Şeytanlar

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 895 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar doları aştı.

Kaynak: Dunya.com

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