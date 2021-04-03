En çok vaka görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun
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En çok vaka görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun

Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel
En çok vaka görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi.

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İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 27 Mart- 2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77'yle Çanakkale, 518,33'le Kırklareli ve 503,88'le Giresun oldu. 

ARTAN VAKA SAYILARI

Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun'un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29'dan 272,79'a, İzmir'de ise 156,48'den 218,88'e yükseldi. Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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