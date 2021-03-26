En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler İlkadım Belediyesi'nde Kovid-19 önlemleri en üst seviyede İlkadım Belediyesi hizmet binasına yerleştirdiği hesmatik ile hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulama yapıyor Türkiye'nin en büyük ve nüfusa oranla en çok korona virüsü (Covid-19) vaka sayısına...

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

İlkadım Belediyesi'nde Kovid-19 önlemleri en üst seviyede

İlkadım Belediyesi hizmet binasına yerleştirdiği hesmatik ile hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulama yapıyor

SAMSUN - Türkiye'nin en büyük ve nüfusa oranla en çok korona virüsü (Covid-19) vaka sayısına sahip olan ilçelerinden biri olan İlkadım ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıktı. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası girişine Hesmatik yerleştirilirken, binanın giriş kapısı da 1'e düşürüldü.

İl bazında vaka sayılarının açıklanmasının ardından Samsun, nüfusa oranla vaka sayısında birinci sıradaki yerini sürekli olarak korudu. Devamlı artan vaka sayılarının ardından şehirde önlemler arttırıldı. İlin en büyük ilçe belediyesi olan İlkadım Belediyesi'nde de günde binlerce vatandaşın geldiği hizmet binasında önlemler hat safhaya çıkartıldı. Binanın ek giriş kapılarının tamamı kapatılırken, sadece giriş kapısından vatandaş ve personelin girişine izin veriliyor. Tüm vatandaşlar ve personel bina girişine yerleştirilen Hesmatik cihazına HES kodunu okutup, ateşini ölçtürüp, risksiz olduktan sonra giriş yapabiliyorlar.

"Artan vakaların ardından önlemler arttırıldı"

Samsun'da artan vakaların ardından belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi Sorumlusu Salih Hacısalihoğlu, "Belediye olarak Samsun'da artan vakaların ardından çeşitli önlemler aldık. İlk olarak binamıza giriş kapsını teke indirdik. Bütün vatandaşlar ve personel tek giriş olan ana kapımızdan giriş yapıyor. Giriş yapanlar QR kodları varsa Hesmatik cihazımıza okutuyor. HES kodu risksiz çıkanlar ardından aynı cihazda ateş ölçümünü yaptırıyor. HES kodu yanında olmayan vatandaşlar için TC kimlik numarası ile doğrudan sorgulama yapıyoruz. Bazen riskli ya da pozitif olduğunu bilmeyen vatandaşlar gelebiliyor. Bu gibi durumlarda gerekli birimlerle irtibata geçip, vatandaşların karantinaya alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Binamız akşam iş bitişi ve sabah dezenfekte ediliyor. Kovid-19 ile mücadelemiz sadece sahada değil, bina içerisinde de devam ediyor" dedi.

"Hesmatik riskli kod okuduğunda kırmızı renge dönüp, alarm veriyor"

Bina girişine konulan Hesmatik hakkında da bilgi veren Salih Hacısalihoğlu, "HES kodu ile çalışan cihazımıza, kodu ana kameraya doğrudan gösterdiğimizde cihazın üzerinde bulunan mavi ışık şeridi durum risksiz ise yeşil yanıyor. Cihaz çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar birkaç kez denk geldik ama eğer riskli bir vaka cihaza kodunu okutursa mavi ışık şeridi kırmızı dönüyor. Sadece ışık olarak değil, yüksek bir ses çıkartarak bizleri uyarıyor. Uyarıyı duyan personellerimiz de olaya müdahil oluyorlar. Aynı zamanda ateş ölçümü de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Bu cihazın yanında elle ateş ölçen başka bir cihaz ve dezenfektanımız da var. Vatandaşlarımızın belediyedeki işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmesi için gerekli önlemlerini tamamını aldık ve uyguluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR