En çok vaka artışı Çanakkale'de (2)

ÇANAKKALE (DHA) - 'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım- 3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasında 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu. Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, vaka sayısı en çok artan kentte yüksek aşı oranının kimseyi rahatlatmaması gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının mücadelesinin tedbirlere uyularak desteklenmesini isteyen Baştürk, "Aşımızı olsak dahi sevdiklerimiz için, bulaştırıcı olmaması için mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz" dedi.

Covid-19'un az olduğu döneme dönmek için mücadeleyi hep beraber yapmaları gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Gökhan Baştürk, "Çanakkale'de aşı oranlarının yüksek seyretmesi hepimizi memnun ediyor. Yalnız bu aşı oranlarındaki yükseklik hiçbir vatandaşımızı rahatlatmamalı. Aşı, virüs bulaştığında daha rahat atlatmamıza, servise, yoğun bakıma yatış olmadan bu hastalığı atlatmamıza neden olacak. Ama hastalığın bulaşmasını ve yaymamızı engellemiyor. Biz aşımızı olsak dahi sevdiklerimiz için, bulaştırıcı olmaması için mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Yine sosyal ortamlarda kurallara uymalıyız. Bunu vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum" dedi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,