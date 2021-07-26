En çok tercih hangi liselere yapıldı? 2021 Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler en çok tercih hangi liselere yapılmıştır? Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi? merak etti. Peki, en çok hangi türdeki liseler tercih edildi? Liselerin tercih yüzdeleri nasıl? İşte tüm detaylar...