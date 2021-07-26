En çok tercih hangi liselere yapıldı? 2021 Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi?
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En çok tercih hangi liselere yapıldı? 2021 Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi?

En çok tercih hangi liselere yapıldı? 2021 Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi?
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LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler en çok tercih hangi liselere yapılmıştır? Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi? merak etti. Peki, en çok hangi türdeki liseler tercih edildi? Liselerin tercih yüzdeleri nasıl? İşte tüm detaylar...

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. Peki, En çok tercih hangi liselere yapıldı? 2021 Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi?

LGS 2021 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuc.meb.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak 1. yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

LGS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ 2021 TARİHLERİ

  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202 tarihinde yapılacak.
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

HANGİ LİSE YÜZDE KAÇ TERCİH EDİLMİŞTİR? MEB RAPORU

MEB'in resmi raporuna göre ilk 10 tercihte Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi için yüzdelik tercih istatistikleri paylaşıldı. Oranlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

1. tercihte : %41,7 Fen Lisesi, %30.1 Anadolu Lisesi, %13.3 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %11.5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %3.4 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

2. tercihte : %25,1 Fen Lisesi, %37.9 Anadolu Lisesi, %11.9 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %10.4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %4.7 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

3. tercihte : %16,6 Fen Lisesi, %35,0 Anadolu Lisesi, %10,3 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %8,5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %4,9 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

4. tercihte : %10,3 Fen Lisesi, %29,7 Anadolu Lisesi, %7,8 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %6,5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %3,7 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

5. tercihte : %7,0 Fen Lisesi, %23,5 Anadolu Lisesi, %5,7 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %5,0 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %2,6 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

6. tercihte : %4,5 Fen Lisesi, %17,5 Anadolu Lisesi, %3,7 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %3, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %1,7 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

7. tercihte : %3,1 Fen Lisesi, %13,1 Anadolu Lisesi, %2.6 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %2.3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %1.3 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

8. tercihte : %2,1 Fen Lisesi, %9,8 Anadolu Lisesi, %1,8 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %1.7 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %0,9 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

9. tercihte : %1.5 Fen Lisesi, %7.0 Anadolu Lisesi, %1.3 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %1.3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %0.6 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

10. tercihte : %1.0 Fen Lisesi, %4.9 Anadolu Lisesi, %1.0 Anadolu İmam Hatip Lisesi, %1.0 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve %0.5 Sosyal Bilimler Lisesi tercih edildi.

En çok tercih hangi liselere yapıldı? 2021 Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek liseleri yüzde kaç tercih edildi?
Kaynak : eba.gov.tr
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