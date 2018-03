WWW.CARMEDYA.COM – Son yıllarda önemli başarılara imza atan Honda, HondeJet modeli ile 2017 yılında kendi segmentinde en çok tercih edilen jet markası oldu.

En çok tercih edilen jet hangisi?



HondaJet, 2017 yılında kendi segmentinde en çok tercih edilen model oldu. 2017 yılında dünya genelinde gerçekleştirdiği 43 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Genel Havalılık İmalatçıları Birliği (GAMA) tarafından sağlanan verilere göre, Honda Aircraft Company tarafından üretilerek satışa sunulan HondaJet, havacılık sektöründe de iddiasını sürdürüyor.

Jet, 2017 yılında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya'daki müşterilere toplam 43 uçak teslim etti. Honda Aircraft Company, Greensboro-Kuzey Carolina'da bulunan 133 dönümlük merkezinde ayda dört adetlik jet üretimi gerçekleştiriyor. 2015 yılının sonlarında Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) tip onayını kazanan HondaJet, o tarihten bu yana havacılık alanında çok önemli kilometre taşlarına imza atarak kendi kategorisinin en gelişmiş jeti olmayı hedefliyor.

The post En çok tercih edilen jet hangisi? appeared first on Carmedya.