En çok prostat hastaları alıyor, fiyatı 12,5 lira - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En çok prostat hastaları alıyor, fiyatı 12,5 lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
En çok prostat hastaları alıyor, fiyatı 12,5 lira

Havaların soğumasıyla birlikte idrar yolu enfeksiyonları artarken, ayakları sıcak tutan kışlık terlikler büyük ilgi görüyor.

BURSA (İHA) - Havaların soğumasıyla birlikte idrar yolu enfeksiyonları artarken, ayakları sıcak tutan kışlık terlikler büyük ilgi görüyor. Kışlık terlikleri en çok prostat hastaları tercih ediyor.

Uzmanlar, havaların soğumasının pek çok hastalığa davetiye çıkardığına, bunların başında ise idrar yolu enfeksiyonlarının geldiğine dikkat çekiyor. Ayakları üşütmek, prostat rahatsızlıklarını da tetikliyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ayakları sıcacık tutan kışlık terliklere de talep arttı. Bursa'da Haşim İşcan Caddesi'ndeki dükkanında kışlık terlik satan esnaf Bilal Bavuk, havaların soğumasıyla birlikte kışlık terliklere ilginin arttığını söyledi. Bavuk, satışlardan memnun olduğunu, elindeki kışlık terlikleri uygun fiyata vatandaşlara sattığını belirtti. Ayakları sıcak tutan terlikleri en çok prostat hastalarının tercih ettiğini söyleyen Bavuk, "Elimizdeki terlikleri direkt fabrikadan alıp halka uygun fiyata satıyoruz. Bu elimdeki kışlık terliklerin en ucuzu 12 lira 50 kuruştan başlıyor, en pahalısını ise 25 liraya satıyoruz. Kışlık terlikleri ucuz sattığımız için işler gayet iyi. En çok prostat hastaları alıyor. Ayakları üşütmek birçok hastalığa sebep olduğu için insanlar evde yere terliksiz basmak istemiyor" dedi. - BURSA

En çok prostat hastaları alıyor, fiyatı 12,5 lira

En çok prostat hastaları alıyor, fiyatı 12,5 lira

Kilosu 800, bir fincanı 18 lira! Manda sütlü salep taleplerine yetişemiyorlar

Kilosu 800, bir fincanı 18 lira! Manda sütlü salep taleplerine yetişemiyorlar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title