En çok oyu olmak için Roman havalarıyla maharetlerini sergilediler
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En çok oyu olmak için Roman havalarıyla maharetlerini sergilediler

Tekirdağlı Roman müzisyenler Kültür ve Turizm Bakanlığının Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası Projesi kapsamında en çok oyu almak için maharetlerini sergiledi.

28.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:11

Tekirdağlı Roman müzisyenler Kültür ve Turizm Bakanlığının Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası Projesi kapsamında en çok oyu almak için maharetlerini sergiledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Roman müzisyenlerin performansları halk oylamasına sunulacak, en çok oyu alan Roman grubu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ödüllendirilecek.

Kentte bir kafenin bahçesinde roman müzisyenlerin çaldıkları Roman havaları kamera ile kaydedildi.

Bütün illerin çekimleri bittikten sonra Müzik Hayattır ve Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitelerinde her ilin konseri, haklın beğenisine sunulacak.

Proje koordinatörü Gaye Yardımcı, AA muhabirine, proje kapsamında 20 kentte Roman müzisyenlerin performanslarını kaydedeceklerini söyledi.

Yardımcı, gösterilerin çok renkli geçtiğini ifade ederek, "Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin koordinatörlüğünde oluşturuldu. Her ilin kendi yerel müzisyenlerinin kendi belirledikleri repertuarlar ile başladı. Bugün Tekirdağ'la birlikte 6 ilin çekimlerini tamamladık. 14 ilimiz daha var. Bu projeden yaklaşık 400 müzisyen faydalanacak. Günü birlik çalışan müzisyenlerin pandemi sürecinde sıkıntıya girdiğini biliyoruz. Projenin amacı salgında sıkıntıya giren Roman müzisyenleri bir nebze de olsa rahatlamak." dedi.

En çok oyu olmak için Roman havalarıyla maharetlerini sergilediler

Kaynak: AA

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