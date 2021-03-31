En çok okuyanlara kitap hediye etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, bu yıl "Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik" ve "Çağları Aşan Söz" temasıyla kutlanan 57. Kütüphane Haftası kapsamında en çok kitap okuyan Ayşe Beyza Öz, Hayrunnisa Kara ile Abdullah Öngen'i kabul etti.