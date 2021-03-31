En çok okuyanlara kitap hediye etti
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En çok okuyanlara kitap hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
En çok okuyanlara kitap hediye etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, bu yıl "Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik" ve "Çağları Aşan Söz" temasıyla kutlanan 57. Kütüphane Haftası kapsamında en çok kitap okuyan Ayşe Beyza Öz, Hayrunnisa Kara ile Abdullah Öngen'i kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, bu yıl "Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik" ve "Çağları Aşan Söz" temasıyla kutlanan 57. Kütüphane Haftası kapsamında en çok kitap okuyan Ayşe Beyza Öz, Hayrunnisa Kara ile Abdullah Öngen'i kabul etti.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Başoğlu, kütüphaneciler Dilara Dağlı ile İlter Topaloğlu hazır bulundu.

Okurları tanıtan Ünal, 4. sınıf öğrencisi Ayşe Beyza Öz'ün 410, Hayrunnisa Kara'nın 165, Abdullah Öngen'in 123 kitap okuduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşarak Kütüphane Haftası'nı kutlayan Vali Çelik, okurlarla bir süre kitaplar üzerine sohbet etti, günün anısına kitap hediye etti. - KÜTAHYA

En çok okuyanlara kitap hediye etti
En çok okuyanlara kitap hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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